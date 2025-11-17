Паника из-за Нострадамуса: человечеству предсказана война на конец 2025-го

По мере приближения конца 2025 года в мире нарастает паника из-за пугающих предсказаний французского провидца Нострадамуса, которые, как пишет Mirror, могут указывать на события, угрожающие самому существованию человечества. Речь идет о войне в Англии, падении на Землю метеора и новой смертоносной пандемии.

© Московский Комсомолец

Согласно интерпретациям, Нострадамус предрек «окончание долгой войны», что многие напрямую связывают с конфликтом на Украине. Однако радоваться этому не стоит. Похоже, финал одного конфликта станет началом другого, еще более жестокого, который разразится на территории Британии.

«Тогда люди из земель Европы увидят, как Англия отказывается от своего трона. На ее флангах будут жестокие войны. Королевство погрузится в безжалостные войны... Великая чума прошлого возвращается, и нет врага более смертоносного под небесами», — цитирует издание пророчество.

Но и это еще не все. Помимо новой войны и пандемии, Нострадамус, по-видимому, предсказал и падение на планету астероида, который уничтожит все живое.

«Из космоса поднимется огненный шар, предвестник судьбы, мир умоляет», — говорится в одном из катренов.

Впрочем, не все склонны воспринимать эти мрачные прогнозы буквально. Издание приводит слова эксперта-экстрасенса Джоан Джонс, которая призывает не поддаваться панике.