Пассажирам поездов дальнего следования станут доступны пижамы

В вагонах «люкс» некоторых поездов дальнего следования в России в 2026 году появятся пижамы. Об этом РИА Новости сообщил гендиректор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Владимир Пястолов.

© Телеграмма РЖД/Telegram

По его словам, нововведение позволит путешественникам «почувствовать себя как дома и наполнят поездку уютом и комфортом».

«В 2026 году в вагонах "люкс" ряда поездов мы предложим новую сервисную услугу», — добавил Пястолов.

Отмечается, что доплачивать за пижаму не надо, поскольку ее стоимость будет включена в сервисные услуги.

Ранее РЖД начали продавать билеты на ряд купе во всех поездах дальнего следования только пассажирам с детьми. Такие места отмечены специальной пиктограммой, приобрести их могут только путешественники с детьми до 18 лет.