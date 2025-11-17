Исполнительный директор портала «Рамблер» стала лауреатом премии «Топ-менеджеры НПБК»

Эксперты и жюри отметили значимый вклад в развитие российского цифрового медиарынка

В конце прошлой недели в рамках Недели рекламы в Москве состоялась церемония награждения лауреатов премии «Топ-менеджеры Национальной премии бизнес-коммуникаций». Анна Иванова, исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co, получила награду в категории «Интернет-ресурсы» за выдающийся вклад в развитие цифровых медиатехнологий, создание инновационных продуктов и успешную трансформацию портала «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co).

В конце прошлого года под руководством Анны Ивановой состоялся технологический перезапуск «Рамблера» как первого в России LLM-портала на базе больших языковых моделей. Пользователям доступен блок «Картина дня», который ИИ формирует в режиме реального времени, с самыми важными событиями момента и контекстными подсказками, а также полезный контент и функциональные мини-сервисы, которые облегчают решение повседневных задач.

© пресс-службa ЦРБК

Анна Иванова, исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co:

«Быть инновационными и, по сути, первыми масштабно внедрять ИИ в медийном сегменте – это непросто, так как изменение ландшафта рынка и бизнес-модели неизбежно вызывает как восхищение, так и критику. Трансформация “Рамблера” была бы невозможна без невероятной команды – мы собрали лучших в своем сегменте. И, конечно, как для меня, так и для всей команды эта оценка очень важна, дает силы и смелость продолжать делать новое с заботой о пользователе и клиенте».

«Топ-менеджеры НПБК» – это единственная премия, осуществляющая качественную оценку бизнес-коммуникаций по трем направлениям: медиа, агентства, бренды, фиксирующая реальные достижения индустрии и показывающая, как стратегические коммуникации превращаются в измеримые результаты. Премия учреждена в 2019 году Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР) и Центром развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК), при поддержке Российской ассоциации маркетинговых услуг (РАМУ) и Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР).