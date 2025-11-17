Появились подробности о фестивале «Система Фест» в Новосибирске

В Новосибирске прошел масштабный фестиваль «Система Фест», направленный на развитие кадрового и научного потенциала региона. Организаторами выступили МТС и благотворительный фонд «Система» при поддержке областного правительства.

© пресс-служба БФ «Система»

Событие объединило свыше 2,5 тыс. студентов, молодых ученых и ИТ-специалистов из Западной Сибири. Молодые люди приняли участие в серии из более чем 30 профориентационных, образовательных и социокультурных мероприятий.

В рамках фестиваля прошла конференция МТС True Tech Day «Мир ИТ изнутри» на тему практического внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы предприятий и подготовки кадров для ведущих технологических компаний страны.

Ее посетили 400 будущих и действующих ИТ-специалистов, ученые, представители региональных властей.

Эксперты крупных компаний из различных отраслей поделились с участниками конференции практическим опытом внедрения решений с использованием искусственного интеллекта.

«МТС True Tech Day – это объединяющее мероприятие осени для новосибирского ИТ-сообщества. Тема конференции особенно актуальна: за последние годы ИИ-технологии стали одним из ключевых направлений в отрасли, и спрос на специалистов в этой области значительно вырос», — отметил директор филиала МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

По его словам, на площадки фестиваля с тем, чтобы организовать качественную дискуссию и обмен опытом для профессионалов, были приглашены ведущие эксперты.

В рамках фестиваля также прошли серия открытых профориентационных встреч «Системные возможности» для учащихся школ, колледжей и вузов Новосибирска с работодателями, презентация конкурсных проектов экосистемы МТС и БФ «Система» для молодых ученых.

Заключительным событием «Система ФЕСТ» стал двухдневный открытый хакатон «Система Хак: Новосибирск», в котором приняли участие более 300 человек.