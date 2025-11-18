Карантин по бешенству животных введен в российском областном центре

Опасное заболевание вышло за пределы сельской местности и впервые достигло Новосибирска. После многочисленных случаев в области карантин по бешенству официально объявлен в Кировском районе города, где было зафиксировано нападение зараженного животного.

Очаг заболевания локализован в радиусе одного километра от дома по улице Сибиряков-Гвардейцев, 58/1. Соответствующее постановление подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. В зоне карантина оказалось девятиэтажное общежитие, а также расположенные поблизости колледж, автосервис, крупные магазины и жилые дома.

Согласно введенным ограничениям, посещение карантинного дома запрещено посторонним лицам. Исключение сделано только для жильцов, обслуживающего персонала и сотрудников ветеринарной службы. Особо оговаривается запрет на снятие шкур с павших животных, что является одной из мер предотвращения распространения вируса.

Поводом для введения строгих мер стало нападение лисы с явными признаками бешенства на местную жительницу. Этот инцидент произошел во дворе дома и подтвердил проникновение заболевания в городскую среду.

На данный момент карантинные мероприятия действуют уже в 11 районах Новосибирской области, включая 17 населенных пунктов. В зонах ограничения запрещено лечение, ввоз и вывоз животных, восприимчивых к бешенству. Последние ограничения были введены 17 ноября в деревне Новоалександрова и поселке Танчик.