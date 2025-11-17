В Воронежской области мужчину оштрафовали за песню Верки Сердючки

Борисоглебский городской суд оштрафовал жителя Воронежской области Павла Вахрушева на 50 тысяч рублей за песню украинского исполнителя Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на судебный аппарат.

«В отношении него постановление вынесено - признан виновным по ст. 20.3.3 ч.1 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан). Воспроизводил песню Верки Сердючки под названием «Еще не вмерла Украина», — рассказали ТАСС помощники судьи.

Уточняется, что в ноябре этого года в ночные часы Вахрушев публично воспроизводил песню в поддержку украинских войск в своей машине.

В июле этого года продюсер Леонид Дзюник усомнился в том, что Андрей Данилко уедет из Украины на фоне «отмены» артиста из-за его песен на русском языке. 51-летнего Данилко, уверен эксперт, не выпустят из страны, поскольку он призывного возраста. Также продюсер удивился тому, что на Украине хотят «отменить» артиста, который «сыпал проклятия» о России.