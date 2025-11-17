Эксперт прокомментировала новые сроки обучения в российских вузах

Переход к разным срокам обучения в российских вузах изменит подход к подготовке специалистов, ускорит подготовку кадров и позволит более точно соотносить глубину обучения с обязанностями будущих профессионалов.

Такое мнение в разговоре с «Известиями» высказала эксперт в сфере корпоративного управления и подготовки кадров Анастасия Горелкина.

«Четырехлетние программы ориентированы на массовые сферы, где важны оперативность, прикладные навыки и быстрая адаптация. Пятилетний цикл подходит для профессий, где требуется расширенная практика и более серьезная проработка компетенций. Шестилетние программы создают основу для высокотехнологичных и наукоемких направлений, где работодатели ожидают глубокой теоретической базы, устойчивых профессиональных навыков и готовности к сложным решениям», — объяснила специалист.

Она отметила, что новая система обучения открывает важные преимущества для качества подготовки будущих специалистов. По словам эксперта, программы можно будет выстраивать более точечно, ориентируясь на навыки, необходимые для каждой профессии. С помощью увеличения продолжительности можно больше внимания уделять практикам, проектным работам и междисциплинарным компетенциям, а короткие программы обеспечат быстрый приток кадров в критически важные отрасли, добавила Горелкина.

При этом она отметила, что четырехлетние программы могут сократить объем фундаментальной подготовки, на фоне чего возникнет потребность в дополнительном обучении уже на рабочем месте. А шестилетний цикл удлинит путь в профессию и повысит затраты на обучение, при этом из-за быстрых технологических изменений часть полученных навыков станет устаревшими еще до окончания обучения.

По словам специалиста, новая система обучения требует обновления учебных планов и методов преподавания. Она предположила, что вузы, начнут активнее внедрять практико-ориентированные форматы, проектные задания и стажировки, использовать цифровые инструменты, а также развивать сотрудничество с компаниями.

По мнению эксперта, важным аспектом будет также корректировка критериев приема. Направления с углубленным обучением будут требовать более высокого уровня подготовки будущих студентов, в то время как короткие программы окажутся ориентированы на массовый набор, нацеленный на быстрый профессиональный рост. Горелкина отметила, что залогом успеха новой системы образования будет грамотное согласование сроков обучения, содержания программ и требований профессиональных стандартов.

До этого в Минобрнауки сообщили, что в новой системе высшего образования, переход к которой начнется в 2026–2027 учебном году, срок обучения не будет единым – он будет определяться временем, необходимым для качественной подготовки по той или иной выбранной специальности. По словам специалистов, срок обучения врачей, учителей и инженеров составит пять лет.