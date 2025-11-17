В России оценили идею не включать выходные дни в оплачиваемый отпуск

Директор Института нового общества Василий Колташов в разговоре с Рамблером прокомментировал идею парламентариев исключить выходные дни из расчета отпускных дней россиян.

С соответствующим предложением ранее выступили депутаты от фракции ЛДПР. Они внесли на рассмотрение правительства законопроект, который предполагает исключить выходные дни из расчета продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска. В настоящее время Трудовой кодекс РФ предусматривает 28 календарных дней отпуска, включающих и рабочие, и выходные дни. По мнению авторов инициативы, такой подход приводит к тому, что реальное время для отдыха и решения личных дел сокращается. Парламентарии предложили считать отпуск именно в рабочих днях, чтобы работники могли полноценно использовать все гарантированные им дни для восстановления сил.

Конечно, идея не считать выходные дни отпускными, является привлекательной для работников, ведь в таком случае продолжительность их отпуска увеличится. Это даст возможность людям побольше отдохнуть. Кроме того, увеличение продолжительности отпусков россиян поспособствует развитию туристической отрасли, в том числе сферы внутреннего туризма. Однако тут нужно отметить, что если такая мера будет реализована, то она коснется не всех, а лишь части работников в России. Это связано с тем, что у нас в стране очень распространены срочные трудовые контракты, договоры гражданско-правового характера (ГПХ) и так далее. Из-за этого многим сотрудникам приходится брать отпуск за свой счет. А все 28 календарных дней отпуска у нас зачастую получают только те люди, которые долго работают на одном месте и у которых есть полноценный трудовой договор. Василий Колташов Руководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества

Если выходные дни перестанут включать в счет оплачиваемого отпуска, то это не станет серьезным ударом для российских работодателей, подчеркнул эксперт.

«Российские компании смогут перейти на новую систему совершенно безболезненно для себя. Они не понесут никаких потерь, так как российские компании очень хитрые. Не особо ценных для себя работников они не держат на постоянных контрактах», - отметил он.

На фоне нового предложения депутатов Колташов заявил о необходимости изменения системы найма и оплаты труда в РФ.

«Если инициатива ЛДПР будет реализована, то соответствующий бонус получат не все работники в России, а только те из них, у кого есть полноценный трудовой договор - те, за кого держатся работодатели. Поэтому новое предложение депутатов в очередной раз ставит вопрос о необходимости исправить ситуацию на рынке труда, о необходимости вернуться к более четкой и строгой системе. В РФ общей практикой должны стать бессрочные трудовые контракты, которые хорошо защищают права работников», - заключил специалист.

