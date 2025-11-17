Ушел из жизни выдающийся российский правовед Юрий Тихомиров

17 ноября 2025 года в возрасте 94 лет ушел из жизни выдающийся российский ученый-правовед, профессор, доктор юридических наук Юрий Александрович Тихомиров.

© Российская Газета

Об этом сообщили в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России, где он трудился до последних дней.

"Более двух десятилетий Юрий Александрович занимал должность первого заместителя директора Института, внеся неоценимый вклад в его развитие. Деловые, профессиональные качества Ю.А. Тихомирова, умение контактировать с людьми, вести за собой коллектив определили его высочайший научный и личный авторитет", - рассказывают в Институте законодательства.

Юрий Тихомиров принимал непосредственное участие в реализации государственных реформ, проходивших в нашей стране.

"Идеи Юрия Александровича были положены в основу модернизации многих государственных институтов, - подчеркивают в Институте. - В 2020 году Ю.А. Тихомиров был членом рабочей группы по подготовке поправок к Конституции Российской Федерации. Научные труды Ю.А. Тихомирова, общее число которых достигло почти 800, получили широкое признание как в России, так и за рубежом. Они оказали огромное влияние не на одно поколение правоведов, став бесценным вкладом в развитие отечественной юридической науки".

Одним из первых Юрий Тихомиров начал развивать в России теорию и методологию сравнительного правоведения, заложил научные основы правового мониторинга, обосновал теорию компетенции, коллизионного права, расширил научное представление о системе публичного права, обосновал теорию управления на основе права.

"Многогранный круг научных интересов и широта решаемых им научных проблем привели к тому, что специалисты самых различных отраслей юридической науки считали, что Ю.А. Тихомиров принадлежит именно к их профессиональной научной среде - теоретиков права, конституционалистов, международников, административистов и т.д., - рассказывают в Институте. - Многолетнее активное участие в работе Международной академии сравнительного права позволяло ученому успешно решать не только проблемы развития российской правовой науки, но и соотношения международного и национального права. Именно Ю.А. Тихомирову принадлежит идея создания Национальной ассоциации административистов, вице-президентом которой он неизменно оставался с момента ее основания в 2015 году. В течение многих лет он бессменно возглавлял секцию права в Центральном доме ученых РАН".

Юрий Александрович Тихомиров всегда стремился поддержать молодых ученых, привить им любовь к своему делу, его развитию и научному осмыслению. Заслуги Юрия Александровича отмечены множеством государственных и ведомственных наград, в том числе Орденом Почета, Орденом Дружбы, Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.