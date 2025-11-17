Соседи рассказали о криках из квартиры зверски убитого мальчика

Соседи рассказали о том, что из квартиры в Балашихе, где расчленили шестилетнего мальчика, часто слышали крики. Об этом в понедельник пишет ТАСС.

По данным журналистов, соседи не могут вспомнить случаев, когда ребенку угрожала бы опасность, но крики слышались регулярно. При этом, эти крики, скорее всего, издавала женщина.

Напомним, что мальчик проживал со своей матерью в квартире на улице Дмитриева в Балашихе. Ранее именно мать мальчика и призналась в убийстве, но так и не пояснила своих мотивов. Голову ребенка в рюкзаке нашли в Гольяновском пруду в Москве, обезглавленное тело – в квартире. Ранее также сообщалось, что женщина лежала в психиатрической клинике, употребляла наркотики.