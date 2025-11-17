Воробьев назвал дату открытия зимнего сезона в парках Московской области
Зимний сезон в парках Подмосковья откроется 1 декабря. Об этом сообщает 360.ru.
Подготовка к открытию сезона идет полным ходом. На территории парков запланирована большая праздничная программа.
«В межсезонье посещаемость падает, но в последнее время благодаря заметной программе и работе дирекций парков эти места становятся крайне привлекательными, в том числе и для предпринимателей, что тоже не может не радовать», - рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.
Отдельно глава региона отметил работу местных предпринимателей. По его словам, они способствуют созданию праздничной атмосфере открытием разнообразных кафе и пунктов проката.
Также проводится проверка всего инвентаря. Прогулочные территории планируется обработать противогололедными реагентами.
Ранее Воробьев сообщил о том, что в Московской области введут единый стандарт благоустройства дворов.