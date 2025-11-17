Путин подписал закон, обязывающий выпускников медвузов проходить отработку

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает выпускников медицинских вузов проходить трехлетнюю отработку по специальности после окончания учебы. Соответствующий документ в понедельник, 17 ноября, был опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь студенты, поступившие на бюджет, обязаны будут заключать договор о целевом обучении и отрабатывать по специальности до трех лет в медучреждении, которое оказывает услуги в системе обязательного медицинского страхования.

Выпускники должны будут работать в той организации, которая указана в их договоре о целевом обучении. Выбирать регион и место отработки выпускники смогут сами. Трудоустроиться они должны будут в течение одного года после окончания вуза или колледжа.

В случае досрочного расторжения договора студент обязан выплатить штраф в двукратном размере стоимости обучения. При прекращении обучения в первый год — всю стоимость одного года обучения и штраф в двукратном размере, следует из текста документа.

Депутат Государственной думы и председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов ранее заявил, что необходимо выплачивать выпускникам с красными дипломами надбавку к заработной плате в течение первых трех лет с начала работы