Путин подписал закон, обязывающий выпускников медвузов проходить отработку

Вечерняя Москва

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает выпускников медицинских вузов проходить трехлетнюю отработку по специальности после окончания учебы. Соответствующий документ в понедельник, 17 ноября, был опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин подписал закон, обязывающий выпускников медвузов проходить отработку
© Вечерняя Москва

Теперь студенты, поступившие на бюджет, обязаны будут заключать договор о целевом обучении и отрабатывать по специальности до трех лет в медучреждении, которое оказывает услуги в системе обязательного медицинского страхования.

Выпускники должны будут работать в той организации, которая указана в их договоре о целевом обучении. Выбирать регион и место отработки выпускники смогут сами. Трудоустроиться они должны будут в течение одного года после окончания вуза или колледжа.

В случае досрочного расторжения договора студент обязан выплатить штраф в двукратном размере стоимости обучения. При прекращении обучения в первый год — всю стоимость одного года обучения и штраф в двукратном размере, следует из текста документа.

Депутат Государственной думы и председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов ранее заявил, что необходимо выплачивать выпускникам с красными дипломами надбавку к заработной плате в течение первых трех лет с начала работы