На Ставрополье больше 130 тысяч младшеклассников получат новогодние подарки

Ученикам начальных классов в Ставропольском крае традиционно вручат к Новому году сладкие подарки от региона. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, на это уже выделили средства из бюджета. Всего такие подарки получат больше 130 тысяч ребят.

© Российская Газета

На новогодний сюрприз от региона могут рассчитывать ученики с 1 по 4 класс общеобразовательных школ Ставропольского края.

"Отдельно предусмотрены 8 тысяч подарков от Деда Мороза для детей участников СВО и ребят из социально незащищенных семей - их вручат на краевых и муниципальных елках", - подчеркнул Владимиров.

Глава региона уточнил, что министерству образования Ставрополья поручено проконтролировать закупки подарков и проследить за безопасностью их содержимого. Особенно будут следить за свежестью кондитерских изделий и надежностью производителей.