От гибридных команд до эмоционального контента: как бренды и агентства меняют рынок

13 и 14 ноября 2025 года топ-менеджеры медиахолдинга Rambler&Co и компании «Афиша» приняли участие в девятом Национальном рекламном форуме (НРФ) в Москве.

© Фото предоставлены пресс-службой ЦРБК

В рамках деловой программы форума прошла секция «Контент-опыт в Digital», модератором которой выступила исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова.

Эксперты предложили смотреть на контент не как на информацию, а как на продуманное путешествие для пользователя, которое должно вызывать эмоции, нести смысл и вовлекать. Они обсудили ключевые тренды 2025 года, новые механики взаимодействия с аудиторией и их эффективность.

Анна Иванова, исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co:

«Мы выделяем четыре ключевых тренда, которые определят развитие медиа в ближайшие годы: переход к перформанс-модели на фоне снижения объема медийной рекламы, высокие ожидания пользователей – от внедрения ИИ до гиперперсонализации, размытие границ между сегментами в борьбе за внимание аудитории и агентизация бизнеса – как в производстве контента, так и в пользовательском опыте. Если добавить в эту формулу “любовь к клиенту”, – рецепт успеха готов».

Среди участников: медиадиректор Gradient (Vivienne Sabo, Influence Beauty, Stellary, Love Generation, Beauty Bomb) Елена Лошкарева, продюсер ENERGY Богдан Кантемиров, исполнительный директор OMD OM Fuse Яна Селезнева, CEO креативного агентства Lagom Данис Гарифуллин, директор по клиентскому опыту и операционной эффективности MI360 Дарья Хвойко, креативный директор отдела специальных проектов медиахолдинга Independent Media Софья Королева.

Event-директор компании «Афиша», генеральный продюсер Пикника Афиши Яков Трахман выступил в рамках секции «In-house команды vs агентства: новая модель партнерства». Обсуждение было посвящено тому, как рынок событий постепенно уходит от классической вертикали «клиент-агентство-подрядчик» к гибридной экосистеме, где бренды формируют собственные in-house команды, а агентства становятся стратегическими партнерами, вовлеченными в разработку идей, стратегий и коммуникационных решений.

© Фото предоставлены пресс-службой ЦРБК

В своем выступлении спикер отметил, что фестивали сегодня – это сложный и многослойный продукт, за которым стоит команда полного цикла, способная реализовывать самые разнообразные задачи клиентов. По его словам, все больше брендов обращаются к организаторам мероприятий напрямую, минуя длинные цепочки взаимодействия. Это связано как с жесткими сроками запуска и закупочными процедурами, так и с желанием сократить путь коммуникации и получить живой, быстрый отклик от команды, которая знает аудиторию и формат изнутри.

Яков Трахман, event-директор компании «Афиша», генеральный продюсер Пикника Афиши:

«Сегодня роль организаторов мероприятий вышла за привычные рамки – мы стали креативным агентом для брендов, предлагая комплексные решения "под ключ". Команда Пикника Афиши сознательно отказывается от примитивного креатива в пользу глубоко проработанных, нативных интеграций. Наша задача – не просто разместить бренд, а органично встроить его в ДНК фестиваля. Этот подход отвечает запросам клиентов на скорость и уникальность, позволяет уложиться в жесткие дедлайны и, что главное, создает по-настоящему живой и уникальный опыт для аудитории».

Секцию модерировали сооснователь и CEO N:OW Agency, партнер агентства TEAMMATE Игорь Демидов и CEO Redday Анна Зайцева. Среди других спикеров: руководитель отдела event-маркетинга и офлайн-спецпроектов Т-Банка Андрей Кадышев, event-директор VK Наталья Троицкая, исполнительный директор ESforce Holding Илья Пелехацкий, сооснователь и технический директор агентства Structura Agency Артем Даценко, директор Центра технологий СберМаркетинга Константин Поляничев, основатель и генеральный директор «А5000 – Системы регистрации и аккредитации» Иван Мищенко.

Национальный рекламный форум – индустриальное мероприятие, которое ежегодно объединяет представителей агентств, бизнеса, медиа, власти и других экспертов для обсуждения федеральных и глобальных трендов в сфере маркетинга, рекламы и коммуникаций. Проводится с 2016 года Центром развития бизнес-коммуникаций при поддержке Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), Ассоциации развития интерактивных коммуникаций (АРИР) и Российской ассоциации маркетинговых услуг (РАМУ).