Выяснились обстоятельства заболевания женщины, обезглавившей 6-летнего мальчика

Выяснились подробности семейной жизни 31-летней женщины, жестоко расправившейся со своим 6-летним сыном, по всей видимости, в приступе психического заболевания. Родственники рассказали, что дети (дама воспитывала еще 8-летнюю дочь) были у нее желанными. Из-за них она не хотела возвращаться в поселок Заречный Пензенской области, где пустовала двухкомнатная квартира.

Детоубийца вместе с 64-летней матерью перебралась в московский регион больше 10 лет назад, на заработки. Родительница не могла оставить женщину одну — в подростковом возрасте той поставили психический диагноз. Со слов родственников, болезнь была наследственной — и у отца девочки, и у бабушки со стороны отца были признаки душевного расстройства. В том числе из-за этого через год-два после рождения дочери пара разошлась.

Со своим будущим мужем, 29-летним уроженцем Киржача, молодая особа познакомилась в Подмосковье. Мужчина официально нигде не работал, но он мастер на все руки в плане ремонта. Сама дама трудилась в алкомаркетах и продуктовых магазинах. Одно время молодая семья с детьми проживала в Орехово-Зуево, а после перебралась в Балашиху. Везде квартиры были съемными.

Родственники убеждали пару вернуться в Пензенскую область, где в Заречном стояла пустой двухкомнатная квартира, но молодая мама сопротивлялась — мол, поселок небольшой, все будут показывать пальцем на нее и детей из-за учета в психдиспансере.

Бабушка активно участвовала в жизни своей дочери, понимая ее тяжелое заболевание, - рассказали родственники. - Как только той становилось плохо, то ее отправляли в больницу. В лечебном учреждении дама лежала не менее трех раз. И, конечно, она обязательно должна была принимать препараты.

Со слов знакомой семьи, в последнее время бабушка жаловалась, что дочь не дает ей видеться с маленьким внуком. Родственница, которая работает мастером по качеству на оборонном заводе, хотела брать внука на выходные к себе в квартиру. Женщина предполагала развивать мальчика, являющегося инвалидом с детства.