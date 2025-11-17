На AI Journey Сбер и AIRI представят финансового аналитика будущего

На международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») Сбер и Институт AIRI представят прототип мультиагентной системы «AI финансовый аналитик» (AIFA), которая способна анализировать огромные массивы финансовой отчетности МСФО за несколько минут. Протестировать работу новой AI-системы можно будет на интерактивном стенде.

Система AIFA, построенная на базе ИИ-помощника ГигаЧат и технологии OCR (optical character recognition), распознает PDF-документы финансовой отчетности по МСФО (международным стандартам финансовой отчетности) и извлекает из них до 77 видов финансовых показателей. Затем алгоритм анализирует причины изменений показателей, оценивает их динамику и самостоятельно готовит аналитическое заключение. Высокое качество работы в такой сложной области, как финансы, обеспечивают цепочки рассуждений от экспертов РЭШ и SberCIB Investment Research, которые воспроизводят ход мысли аналитика и позволяют агенту выполнять сложные логические выкладки. Интерфейс для доступа к прототипу AIFA реализован на поверхности сервиса DataTracker (обеспечивает доступ к данным по российской и мировой экономике).

«Финансовая отчетность по МСФО может достигать 100 страниц — это структурированное представление финансовых результатов и положения компании в виде таблиц и текста. Профессиональный аналитик тратит на такой документ до 4-6 часов — AIFA делает то же самое за минуты, что кардинально меняет аналитическую работу с большими массивами финансовой информации. Качество работы прототипа уже достигло 89%, и с помощью дальнейшего обучения модели мы планируем улучшить этот показатель. Проект наглядно показывает, как передовые AI-технологии создают ценность для бизнеса, экономят время и помогают быстрее принимать взвешенные решения», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов.

Уже в 2026 году система сможет учитывать новостной фон из интернета и специфику конкретных отраслей. Алгоритм также научится работать с другими системами отчетности (РПБУ и US GAAP). Увеличится количество отслеживаемых показателей, скорость ответа, качество извлечения и анализа данных.