Сын пропавшей в тайге с семьей россиянки сделал заявление

Даниил Баталов, сын пропавшей с семьей месяц назад в красноярской тайге Ирины Усольцевой от первого брака, сделал заявление.

Он считает, что близкие живы и не находятся на Кутурчинском Белогории, пишет NGS24.RU.

«Я уверен на сто процентов, что родители мои живы, что они находятся сейчас не на Кутурчинском Белогории», — обозначил Баталов.

По его словам, Усольцев — опытный турист, который не мог заблудиться и не оставить следов. Он обратил внимание на то, что семью искало огромное количество людей, и никто из них не нашел никаких зацепок.

«Я в это верю, потому что в ходе поисков не было найдено никаких следов от слова "совсем", вообще ничего. А мой отец, очень опытный человек, опытный таежник, горник, турист (...) Он меня этому учил и не может быть, чтобы такой человек не оставил вообще ничего. Это невозможно», — пояснил собеседник издания.

Он выразил мнение, что Усольцевы могли уехать, но не стал предполагать, куда и по какой причине.

Шпионский след: появилась версия бегства из России пропавшей семьи Усольцевых

В конце сентября стало известно, что Усольцевы отправились в однодневный поход к горе Буратинка и пропали. Семью искали более 1500 человек. Бесследное исчезновение в тайге 64-летнего Сергея Усольцева, его 48-летней жены Ирины, пятилетней дочери Арины и собаки корги до сих пор обрастает все новыми деталями. Эксперты называли несколько возможных версий их пропажи. Одна из последних — удар молнии.