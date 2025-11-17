Фокус на людях и технологиях: московский индустриальный медиафорум

Более семи тысяч представителей медиаиндустрии из большинства регионов России и других стран, пять треков деловой программы, экспозиция инновационных и технологических решений, фестивали и конкурсы – все это Московский индустриальный медиафорум (МИМФ-2025), который пройдет с 3 по 5 декабря в Технопарке Сколково. Организаторами выступают Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы и «Медиа-Коммуникационный Союз» (Союз «МКС»).

МИМФ-2025 – единая кросс-отраслевая площадка для консолидации крупнейших медиагрупп, интернет-провайдеров и вещателей, производителей оборудования, операторов платного ТВ, стриминговых платформ и разработчиков инновационных решений в области медиаиндустрии. Здесь можно будет увидеть и новейшие российские разработки в области телерадиовещания, кинопроизводства и сетевой инфраструктуры, современные цифровые решения в области мультимедиа.

Идея проведения медиафорума в Москве – неслучайна, ведь именно в столице активно развивается инновационная инфраструктура для отрасли.

«Москва укрепляет позиции центра притяжения для медиакомпаний, объединяя креативные индустрии и инновационные технологии — от анимации до генеративного ИИ. Город создает для них развитую экосистему поддержки, включающую различные гранты, льготное кредитование, программы пилотирования инноваций и специализированную инфраструктуру. Эти меры содействуют тестированию и масштабированию проектов, повышая их технологическую независимость и конкурентоспособность», – отметила руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома.

Ключевая роль форума – предоставить пространство для эффективной коммуникации профессионального сообщества индустрии в современных условиях.

«Внушительные темпы и масштабы изменений в медиакоммуникационной отрасли, которые мы наблюдаем в последние годы, требуют глубокого анализа и открытого диалога бизнес-сообщества с регуляторами для выработки компромиссных решений по актуальным вопросам. Мы рассчитываем, что Московский Индустриальный Медиафорум станет той самой дискуссионной площадкой, с помощью которой удастся сформулировать оптимальные подходы к регулированию и определить новые векторы развития для всей индустрии», – подчеркнул президент «Медиа-Коммуникационного Союза» (Союз «МКС») Михаил Демин.

Развитию контактов и обсуждению перспективных проектов послужит деловая программа МИМФ-2025, которая объединит пять тематических направлений. Меры государственной поддержки бизнеса, медиатехнологии будущего, производство, монетизация и дистрибуция медиаконтента, роли HR и PR, а также ИИ в креативных индустриях – все эти вопросы обсудят участники форума.

Главным событием 3 декабря станут две пленарные сессии, где представители ключевых ведомств, отраслевых лидеров, профильных ассоциаций и обществ поговорят о технологическом и контентном суверенитетах медиателекоммуникационной отрасли в России. Они обсудят, как преодолеть актуальные вызовы и «сверят часы» – насколько бизнес готов к нововведениям и в производственном, и в кадровом аспектах. В свою очередь, телеком-операторы сфокусируются на вопросах развития инфраструктуры связи и тарифной политики. На форуме поговорят и об инновациях – в рамках сессий по использованию ИИ в производстве медиаконтента и решении бизнес-задач. В этот же день состоится саммит Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР), где речь пойдет о роли брендов в индустрии и медиарекламе, о современных технологиях в ее создании, трендах, проблемах и рисках в регулировании. Ярким завершением дня открытия станет награждение победителей XIII Национальной премии в области неэфирного телевидения «Золотой луч».

4 декабря МИМФ-2025 сфокусируется на теме контента. Новые форматы, паттерны потребления, производство и защита контента, бренды в детской медиапродукции, ситуация на телеком- и медиарынках СНГ – обо всем этом будут говорить участники деловой программы. Также состоится награждение лауреатов Премии имени Владимира Зворыкина и Конгресс Национальной Ассоциации Телерадиовещателей (НАТ).

Кроме того, в этот день пройдет финал контент-хакатона Creative Generation в номинации «Медиатехнологии». Компании представят свои проекты в сфере креативных индустрий, созданные с применением технологий генеративного искусственного интеллекта.

Не обойдется и без практической части – для посетителей форума будет организован мастер-класс по ИИ. А еще посетителей ждет двухдневный фестиваль Original+DOC Программа «Биржа Доков. Ищу стриминг».

Завершающая часть форума будет сфокусирована на роли кадров и социальной ответственности в медиаиндустрии. От законодательства до нюансов работы с разными поколениями – все это обсудят участники HR-блока. Социальный блок дискуссий поможет ответить на вопросы о производстве инклюзивного и социального контента и технологиях для его корректной трансляции разным слоям населения. Студентов 5 декабря ждет День карьеры, где они смогут пообщаться с потенциальными работодателями и принять участие в полезных мастер-классах.

Также на протяжении всех трех дней под эгидой Московского инновационного кластера будет проходить серия мероприятий, посвященная технологиям в медиаиндустрии. Эксперты обсудят внедрение VR и AR-технологий, разработку российского программного обеспечения, новые прикладные инструменты для создания контента, механизмы взаимодействия государства, бизнеса и науки в сфере технологий кинопроизводства и многое другое.

МИМФ-2025 объединит на своей площадке широкий круг экспертов. К участию в форуме приглашены представители Минцифры, Минпромторга, Минкульта, компаний-лидеров отрасли (ГПМ, ГПКС, РТРС, НТВ, Rambler & Co, ПКВС), профильных ассоциаций и обществ (АКАР, АНО «Национальные приоритеты», ИРИ).

«Ценность МИМФ выходит за рамки простого обмена опытом. Это мероприятие необходимо рынку, поскольку оно объединяет разные направления медиаиндустрии. В современном мире медиапространство становится всё более сложным и многослойным, требующим координации усилий специалистов из различных сегментов. Кино- и телепроизводство, рынок эфирного и неэфирного телевидения, продвижение бизнеса и реклама, поиск креативных кадров и их мотивация, ответственность бизнеса за контент — все это тесно связано друг с другом. МИМФ предоставляет уникальную возможность для диалога между представителями этих направлений, что способствует более эффективному взаимодействию и развитию всей медиаиндустрии», – отметила генеральный директор «Исполнительной Дирекции Форума» Лариса Петухова.

Стратегический информационный партнер мероприятия – медиахолдинг Rambler&Co, информационные партнеры – «Лента.ру» и «Газета.Ru».

Вход свободный по предварительной регистрации на сайте.