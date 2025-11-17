28-летняя блогерша исчезла в Бермудском треугольнике

Блогер-яхтсменка Мари Декуб пропала в Бермудском треугольнике во время кругосветного путешествия. Об этом сообщает Lenta.ru. Незадолго до исчезновения 28-летняя француженка вместе с американским шкипером Натаном Перринсом отплыла из Гватемалы в сторону Бермудских островов. По плану яхта путешественников должна была достичь порта 6 ноября. За несколько часов до прибытия GPS-навигатор Мари перестал подавать сигналы. Перед этим Натан вышел на связь и сообщил, что у них заканчивается топливо. Поиски яхты пока не дали результатов.

Мать француженки не верит в гибель дочери. Декуб уже более двух лет находилась в плавании и считалась опытным моряком. Мари вела блоги в социальных сетях, где рассказывала о своих путешествиях.

Бермудский треугольник — это участок Атлантического океана между Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. По легенде, там особенно часто пропадают самолеты и суда. Самый известный пример — исчезновение пяти американских бомбардировщиков в 1945 году.