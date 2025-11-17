Жителям Петербурга объяснили, когда на предстоящей неделе ждать много снега

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов отметил, что в Петербурге зафиксирована температура воздуха близкая к 0 гр.

В ближайшие дни в погоде ничего не изменится.

«В Санкт-Петербурге температура воздуха близкая к 0 гр. с небольшими колебаниями от минуса к плюсу в течение суток и постоянный снег, мокрый снег, которого завтра днем будет чуть больше, чем в другие дни», – уточнил Колесов.

Коммунальщики по мере выпадения осадков проводят механизированную чистку проезжей части и пешеходных зон, рассказывает «АБН24». Синоптик также напомнил, что первая декада ноября стала самой теплой за весь ряд наблюдений, однако первая половина месяца уступила 2005 году.

