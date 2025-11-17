«Напрасные траты бюджета»: в России поддержали запрет фейерверков

В России перед новогодними праздниками вновь предложили запретить продажу и фейерверков. Это логичное решение, так как такие мероприятия – это напрасная трата бюджетных средств, считает журналист, блогер Павел Кухаркин.

Более того, в условиях проведения военной спецоперации запускать салюты – неуместно, а людям и без того хватает «прилетов», заявил он 360.ru.

«Я всегда фанател от фейерверков, мне нравилось покупать, запускать, но в прошлом году лично решил не брать, так как людям действительно и так хватает выстрелов, прилетов, — заявил Кухаркин. — Особенно если брать приграничные районы. У них, к сожалению, там периодически что-то да взрывается. И лишний раз какой-то триггер делать не стоит».

В то же время он не поддержал идею ввести наказание для людей, которые позволяют себе такие развлечения за городом. Если фейерверки запускают не под окнами домов, никому это ничем не грозит и не доставляет дискомфорт, то наказывать за такое не нужно, считает журналист. При этом он назвал не лучшей идеей тратить на такие развлечения городской бюджет, подчеркнув, что иногда на это уходят такие суммы, которых хватило бы на средства электронной борьбы с дронами. Он напомнил, что сегодня многие российские города отказались от практики запуска салютов, направляя средства на поддержку военных и жителей новых регионов.

До этого сообщалось о планах депутатов Госдумы выступить с инициативой об исключении из онлайн-продажи пиротехники. Среди причин они назвали тот факт, что пиротехника может использоваться при разного рода диверсиях и провокациях, а также, что устраивать шумные торжества в период проведения СВО кощунственно.

С аналогичной инициативой выступал председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров – он подчеркивал, что сфера использования пиротехники и фейерверков никак не контролируется, из-за чего такие изделия часто запускают в жилых массивах, представляя опасность для жителей.