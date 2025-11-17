Бабушка рассказала об обезглавленном под Москвой ребенке

Обезглавленный в подмосковной Балашихе шестилетний мальчик родился недоношенным, он не мог ходить самостоятельно и нуждался в постоянной опеке. Об этом заявила бабушка ребенка, ее рассказ издание Baza приводит в Telegram-канале.

Пенсионерка отметила, что у внука была инвалидность. У мальчика есть старшая сестра. По признанию бабушки, девочка не любила родительницу и получала от нее одни упреки. Она учится во втором классе одной из школ Балашихи.

Как утверждает Baza, у пенсионерки были натянутые отношения с дочерью. Та не давала ей встречаться с внуками, и не пускала в квартиру, пересекались они якобы только на улице.

До этого задержание матери обезглавленного ребенка попало на видео.

Мать найденного в пруду мальчика прокомментировала причастность к расправе

Останки ребенка обнаружили днем 16 ноября. По подозрению в расправе задержали родительницу, та во всем созналась. Мать состояла на учете у психиатра, увлекалась эзотерикой, нигде не работала и употребляла запрещенные вещества.