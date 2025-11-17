Стала известна причина смерти актера Петра Вечеркова

Близкие рассказали о последних месяцах жизни актера Петра Вечеркова ("Смычок"). Артист из Санкт-Петербурга скончался в возрасте 27 лет.

Его коллега Мария сообщила aif.ru, что актер болел несколько месяцев.

"В мае на сериале с ним работали. Уже болел, только не знаю чем. Много раз смены отменял из-за этого", - вспоминает она.

Также артист "простужался, когда вел корпоративы на корабликах", у него пропадал голос. По данным издания, у Вечеркова были осложнения после воспалительного процесса.

Петр Вечерков родился в 1998 году, окончил Российский государственный институт сценических искусств. Озвучивал персонажей в фильмах и сериалах "Бегущий в лабиринте", "Наследники", "Держись, Чарли", "Дом странных детей мисс Перегрин", "Живая сталь", "Каратэ-пацан".