Спасатели отправились на повторные поиски семьи Усольцевых

Профессиональное аварийно-спасательное формирование Красноярского края «Спасатель» заявило, что спасатели после долгого перерыва возобновили поиски семьи Усольцевых, пропавших 28 сентября в Красноярском крае.

«Сегодня спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда по заявке сотрудников полиции выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых», — говорится в Telegram службы.

Следственный комитет России считает несчастный случай основной версией пропажи семьи Усольцевых в походе.

