Россиян предупредили о вызывающих тоску причинах «осеннего скроллинга» соцсетей

Феномен «осеннего скроллинга» — это не просто субъективное ощущение, а следствие совокупности нескольких мощных психологических механизмов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

© Lenta.ru

Психолог рассказала, что ноябрь в средней полосе России — это время, когда природный дефицит солнечного света и сокращение светового дня объективно влияют на психофизиологическое состояние. Это может провоцировать так называемую сезонную хандру, или субклиническую форму сезонного аффективного расстройства, объяснила она.

На этом фоне соцсети из инструмента связи превращаются в мощный катализатор негативных переживаний. Елена Шпагина Психолог

«В осенний период социальное сравнение приобретает особенно болезненный характер. В ноябре наша собственная реальность — это серость за окном и дождь, в то время как алгоритмы продолжают показывать нам глянцевые картинки из жизни других людей. Возникает когнитивный диссонанс: наша жизнь не соответствует "усредненному" яркому контенту, который мы видим. Мы неосознанно начинаем сравнивать свою рутину с кульминационными моментами жизни других, что закономерно порождает чувство неполноценности, тоски и убежденность в том, что наша жизнь проходит мимо», — объяснила Шпагина.

Еще один механизм, по ее словам, проявляется, когда в состоянии легкой меланхолии наш мозг невольно ищет в информационном потоке то, что соответствует его текущему настроению. Алгоритмы социальных сетей, настроенные на удержание внимания, быстро это улавливают и начинают подсовывать нам все больше контента, который подтверждает наши мрачные ожидания: грустные посты, новости о кризисах, дискуссии о том, как все плохо, отметила психолог.

Мы попадаем в «эхо-камеру» собственной тоски, где контент не диверсифицирован, а, напротив, усиленно зеркалит и усугубляет наше состояние. Елена Шпагина Психолог

Чтобы избавиться от этих эффектов, эксперт посоветовала осознанное управление своим цифровым потреблением: чистить ленту от аккаунтов, которые вызывают у вас зависть или чувство неадекватности, и подписываться на ресурсы, которые несут нейтральный или позитивный для вас заряд. Также она рекомендовала заменять суррогат впечатлений в соцсетях реальными, хоть и небольшими, радостями и работать со своим внутренним состоянием, задавая себе вопросы о настоящей цели скроллинга.

Ранее психолог-сексолог центра семейного и сексуального образования Secrets Алина Михайлова ответила на вопрос, можно ли целовать детей в губы. По ее словам, это допустимо только в отношении маленьких детей, то есть младенцев и дошкольников.