В России впервые заработает новый вид ГОСТа

С 1 декабря в России вступят в силу первые в истории отраслевые ГОСТы, касающиеся плавательных бассейнов. Новые стандарты установят требования к микроклимату и качеству услуг в бассейнах. Об этом говорится в документах.

«Согласно стандарту по микроклимату, система вентиляции и кондиционирования воздуха помещений с ваннами бассейна должна обеспечивать тепловой комфорт, высокое качество воздуха и низкий уровень шума. Для подогрева обходных дорожек следует предусматривать напольное отопление», — пишет РИА Новости со ссылкой на документы.

Новые ГОСТы также устанавливают жесткие нормы по содержанию вредных веществ в воздухе: концентрация хлора не должна превышать 0,1 мг на кубометр, хлороформа — 0,05 мг на кубометр, присутствие озона запрещено. Вентиляционное оборудование должно быть устойчивым к коррозии из-за агрессивной химической среды. Отдельный стандарт регулирует оказание услуг: они должны быть безопасными, а использование спортивного инвентаря — только под контролем персонала. Хотя ГОСТы носят рекомендательный характер, они могут стать обязательными при ссылке на них в законах, контрактах или технических регламентах. До сих пор подобных отдельных стандартов для бассейнов в России не существовало.

