Блогер Ира Небога скончалась от рака на 26-м году жизни

Блогер Ирина Антонова, известная под псевдонимом Ира Небога, скончалась от рака в возрасте 25 лет. Об этом в воскресенье, 16 ноября, сообщили в Telegram-канале Baza.

15 октября она опубликовала прощальное сообщение, в котором уведомила подписчиков о своей смерти.

— Я сражалась до последнего, но вчера, в 22:55 меня не стало. Я ушла очень легко и спокойно, в кругу близких и любимых людей, — цитируют ее в публикации.

Девушка активно вела странички в социальных сетях, на которых рассказывала о своем онкологическом заболевании. Ей диагностировали саркому Юинга в 16 лет.

За девять лет лечения она прошла десятки курсов химиотерапии, несколько операций и реабилитаций. В 2021 году Антонова объявила о победе над болезнью.

Однако в июле 2024 года блогер сообщила о рецидиве после четырех лет ремиссии. В августе ей удалили пораженную метастазами лобную долю.