Патриарх заявил о возмездии для бойцов ВСУ, убивших священника и прихожан в ДНР

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал военным преступлением и тяжким грехом убийство священника с супругой, а также прихожан храма в Донецкой народной республике (ДНР).

Об этом говорится на сайте Московской патриархии.

«Известие об этом происшествии глубоко ранило мое сердце. Ничто не может оправдать жестокости и цинизма творящих подобные злодеяния», — сказал Кирилл.

Предстоятель Русской церкви заявил, что молится об упокоении душ безвинно убиенных, и верит, что Господь примет их в Царствии Небесном, «отерев с очей всякую слезу». Кроме того, глава РПЦ считает, что виновных ждет «справедливое возмездие».

14 ноября на сайте Горловской и Славянской епархии РПЦ появилась информация, что в ДНР в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины погибли священник Владимир Шутов, его жена, а также семья прихожан с ребенком. Отмечается, что это произошло при попытке верующих самостоятельно покинуть зону боевых действий.

По словам очевидцев, группу мирных и безоружных людей сначала атаковали беспилотники, а следом украинские военные начали обстреливать их минами. Раненых добивали дронами всю ночь, говорится в сообщении. Всего погибло семь человек. Односельчане пытались забрать тела убитых, чтобы похоронить их, но при каждой попытке на них также начинали охотиться дроны.

Протоиерей Владимир Шутов был настоятелем храма Царственных мучеников села Александро-Калиново, расположенного под Константиновкой.