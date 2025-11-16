МВД рассказало россиянам о новой уловке мошенников

Мошенники разработали новую схему для обмана пожилых людей — они звонят потенциальным жертвам и призывают их зарегистрироваться на сайте горадминистрации с тем, чтобы получать положенные выплаты. Об этом пишет пресс-служба УБК МВД России в Telegram-канале.

Аферисты звонят пенсионерам, представляют сотрудниками мэрии, сообщают о «положенной выплате ветеранам труда», вручении грамоты и иных наград, пояснили в киберполиции.

В ходе разговора жулики делают акцент на том, что людям необходимо сделать учетную запись на сайте. Для этого, поясняют мошенники, следует продиктовать собеседникам персональные данные.

В МВД подчеркнули, что городские чиновники не звонят гражданам с предложениями о выплатах, не запрашивают персональные данные, СНИЛС, номера карт или коды из СМС по телефону.

Мошенник атаковал потенциальную жертву свыше 26 тысяч раз

«Личные кабинеты» для получения социальных выплат не создаются по звонку — все оформляется через официальный портал Госуслуг или при личном визите в МФЦ/соцзащиту, напомнили в УБК.

В том случае, если возникли сомнения, следует самостоятельно набрать номер администрации из официального источника, либо обратиться в полицию.

Ранее в киберполиции предупредили, что мошенники, представляясь сотрудниками или уполномоченными представителями ЦБ, звонят россиянам и, под угрозой блокировки счетов и внесения в список «риска» Росфинмониторинга, предлагают подключиться к несуществующей «секретной программе ИПБС».