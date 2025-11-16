Мать назвала причину смерти 27-летнего актера Петра Вечеркова

Мать российского актера дубляжа Петра Вечеркова Елена назвала причину смерти сына. Молодому человеку было 27 лет, он скончался после продолжительной болезни, пишет aif.ru.

© Соцсети

«К сожалению, сегодня он ушёл от нас», — сказала Елена.

Она пояснила, что ее сын долго боролся с недугом, но организм не выдержал.

«Долго болел, организм не выдержал. Воспаление было, операция», — отметила мать артиста.

Свою карьеру в дубляже Вечерков начал еще в детстве, когда ему было всего восемь лет. Зрители могли слышать его голос в таких известных проектах, как «Бегущий в лабиринте», где он озвучивал Галли, а также в сериалах «Наследники» и «Держись, Чарли».

Артист также серьезно увлекался музыкой на протяжении многих лет. Эта информация доступна на его странице в социальных сетях, которую он перестал регулярно обновлять около года назад.