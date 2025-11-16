Мать назвала причину смерти 27-летнего актера Петра Вечеркова

Названа причина смерти 27-летнего актера Петра Вечеркова
Мать российского актера дубляжа Петра Вечеркова Елена назвала причину смерти сына. Молодому человеку было 27 лет, он скончался после продолжительной болезни, пишет aif.ru.
«К сожалению, сегодня он ушёл от нас», — сказала Елена.
Она пояснила, что ее сын долго боролся с недугом, но организм не выдержал.
«Долго болел, организм не выдержал. Воспаление было, операция», — отметила мать артиста.
Свою карьеру в дубляже Вечерков начал еще в детстве, когда ему было всего восемь лет. Зрители могли слышать его голос в таких известных проектах, как «Бегущий в лабиринте», где он озвучивал Галли, а также в сериалах «Наследники» и «Держись, Чарли».
Артист также серьезно увлекался музыкой на протяжении многих лет. Эта информация доступна на его странице в социальных сетях, которую он перестал регулярно обновлять около года назад.