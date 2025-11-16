Россиян предупредили о штрафе за входные двери при помехе эвакуации

В России за открывающуюся наружу входную дверь могут выписать штраф, в случае если она блокирует путь эвакуации для других жильцов. Об этом сообщает издание «News.ru» со ссылкой на эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря.

По его словам, сумма взыскания может составить от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. Общественный деятель объяснил, что в законодательстве нет прямого штрафа за открывающуюся наружу дверь, но наказание возможно, если она мешает эвакуации соседей.

Он напомнил, что, по современным правилам противопожарной безопасности, не запрещено устанавливать открывающиеся в общий коридор двери. Поэтому, добавил Бондарь, если она не помешает другим жильцам эвакуироваться при ЧП, поводов для штрафа не будет.

Ранее юрист в сфере защиты ЖКХ, адвокат Юрий Нетреба в интервью НСН напомнил, что большинство россиян оставляют велосипеды и коляски в подъездах незаконно и могут получить за это штраф.