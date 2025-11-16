Телефонные мошенники постоянно совершенствуют свои схемы, модернизируют их. Одним из самых сложных оказался случай в Дагестане — аферист атаковал потенциальную жертву свыше 26 тыс. раз, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Билайна».

В компании пояснили, что с начала года было заблокировано почти 3,5 млрд звонков от мошенников и спамеров, самой распространенной мишенью были люди старшего возраста.

«Самыми сложными для отражения оказались следующие случаи: клиента из республики Дагестан 1960 года рождения атаковали трижды с интервалом в месяц - 30 числа в июне, июле и августе. В общей сложности он получил больше 26 тысяч мошеннических звонков», — отметили в пресс-службе.

В компании уточнили, что еще одному абоненту 12 июня позвонили 22 850 раз. Атака продолжалась весь день: с 9.00 до 23.00.

Кроме того, клиентка 1959 года рождения из Москвы 31 мая получила 3 539 звонков за два часа с 8 утра, пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что после вступления в силу с 1 сентября 2025 года закона о маркировке телефонных вызовов компаний количество спам-звонков в России сократилось на 25–30% по сравнению со средним показателем летних месяцев.

