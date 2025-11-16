В РПЦ заявили о готовности перевести свой контент для китайцев

Русская православная церковь (РПЦ) готова заняться переводом своего медиаконтента для китайской аудитории. Об этом заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в интервью ТАСС.

«Хотя Китай — особая среда и юридически там все не так просто в религиозных вопросах. Но контакты есть и мы понимаем важность этого», — сказал он, отвечая на вопрос агентства.

По его словам, у РПЦ был проект присутствия в китайских социальных сетях.

Он добавил, что для старта переводческой деятельности очень важен запрос верующих с мест.

Православие появилось в Китае в XVII веке. Русская духовная миссия в Пекине, основанная в 1713 году, играла не только религиозную, но и дипломатическую роль.

Расцвет: К 1949 году в Китае было построено до 106 православных храмов, но после образования КНР большинство православных верующих покинули страну.

В настоящее время деятельность РПЦ в стране ограничена. В КНР действуют несколько православных храмов, но из-за законодательства и других факторов в них редко есть священники.