Россияне сократили потребление алкоголя до минимума с 1998 года

В октябре объем потребления алкогольной продукции на душу населения снизился до рекордно низкой отметки с 1998 года – 7,74 литра, следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Потребление алкоголя на душу населения в России продолжает снижаться седьмой месяц подряд и в октябре достигло самого низкого уровня с 1998 года, передает РИА «Новости». Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, показатель упал до 7,74 литра на человека к октябрю. В марте этот объем составлял 8,41 литра, а в апреле уже снизился до 8,32 литра.

В последний раз подобно низкие значения фиксировали еще в 1998 году, когда на душу приходилось 7,6 литра. Стоит отметить, что в 1990-х значительную долю рынка занимал нелегальный алкоголь – по научным данным, его доля в разные годы достигала почти двух третей от всех продаж.

Меньше всего алкоголь в стране традиционно употребляют на Северном Кавказе. В Чечне на каждого жителя пришлось лишь 0,12 литра, в Ингушетии – 0,62 литра, а в Дагестане – 0,9 литра. В Кабардино-Балкарии этот показатель равен 2,21 литра, а в Карачаево-Черкесии – 2,61 литра.

Жители Москвы в октябре в среднем потребляли 4,85 литра алкоголя, петербуржцы – 6,41 литра. В других регионах цифры выше: в Новосибирской области за последний год – 8,36 литра, в Свердловской – 10,51 литра, а в Татарстане – 8,44 литра на человека.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России только один сегмент алкогольной продукции показал рост продаж. В Сириусе десять человек погибли от отравления алкоголем, приобретенным на рынке. Ереван заподозрил Грузию в блокировке поставок армянского коньяка в Россию.