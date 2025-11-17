Температурный рекорд почти 190-летней давности побит в Екатеринбурге

В Екатеринбурге был побит температурный рекорд 1837 года, 16 ноября столбики термометров показали отметку в +8℃.

Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Интерфакс».

«В Екатеринбурге вчера был перекрыт максимум температуры, он составил 8 градусов. Предыдущий рекорд 7,4 градусов для 16 ноября был зафиксирован в 1837 году. Это 188 лет назад», — сказал синоптик.

Кроме того, рекорд был поставлен в Ханты-Мансийске. Впервые с 1940 года температура в этот день составила +4,1℃.

Как пояснил Вильфанд, это следствие того, что на Урал и за Урал проникает очень теплый воздух из Атлантики.

13 ноября научный руководитель Гидрометцентра сообщал, что температура воздуха в Москве в октябре была выше среднемноголетних показателей.

Ученый рассказал, что средняя месячная температура в столице в октябре составила +7,5°C. Этот показатель на 1,7°C выше нормы.