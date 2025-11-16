Украинский Институт национальной памяти признал последнего российского императора Николая II олицетворением политики «российского империализма». Об этом следует из анализа материалов Института.

Согласно законодательству, органы местного самоуправления на Украине должны провести «декоммунизацию» Николая II. Им поручено удалить из общественного пространства объекты, ассоциирующиеся с российским монархом.

Институт национальной памяти ранее сформировал и обнародовал перечень российских политических и культурных деятелей, а также исторических событий, которые определены как «имперские» и подлежат «декоммунизации». В список, помимо всего рода Романовых, вошли такие личности, как Иван Сусанин, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Гавриил Державин, Юрий Олеша и Евгений Петров.

Также в перечень включены атаман Ермак Тимофеевич, прославившийся покорением Сибири, морской офицер Петр Шмидт — один из руководителей восстания на крейсере «Очаков» в 1905 году, и царский посол Василий Бутурлин, участвовавший в Переяславской раде. Кроме того, в список попали значимые сражения — Бородинская и Полтавская битвы.

Кроме того, к символам «российского империализма» были причислены Михаил Кутузов, Иван Бунин и Александр Грибоедов. В связи с этим, на украинской территории предполагается убрать из публичного пространства все объекты, которые связаны с этими личностями. На Украине с 2015 года в рамках закона о декоммунизации проводится демонтаж памятников, связанных с советской эпохой, а также переименование улиц. В последние годы украинские власти также предпринимают активные шаги по устранению наследия, которое ассоциируется с Россией, передает 360.ru.