В ОП РФ призвали сохранить маткапитал на первого ребенка

Модернизация программы маткапитала не должна привести к снижению выплат на первого ребенка, заявил председатель комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко. Его слова передает ТАСС.

"На мой взгляд, нельзя менять, нельзя отбирать материнский капитал на первого ребенка. Нельзя ограничить его по возрасту, иначе это приведет к тому, что поддержка будет в основном уходить в регионы, где рождаемость более ранняя", - отметил общественник.

По мнению Рыбальченко, необходимо сохранить объемы маткапитала на первого ребенка, но увеличить на второго. Также общественник выразил мнение, что поддержка матерей с третьим ребенком также должна быть увеличена "еще существеннее, чем на первых двух детей".

До этого эксперт сообщил, что материнский капитал подлежит индексации. С февраля 2026 года его размер на первого ребенка достигнет 737 200 руб., а на второго - 974 100 руб., при условии, что семья не получала выплату на первенца. Если же материнский капитал уже был оформлен на первого ребенка, то дополнительная сумма на второго составит 236 900 руб.