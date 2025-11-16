Жильцы вправе получить перерасчет за плохое отопление

Жильцы многоквартирных домов вправе получить перерасчёт за плохое отопление, но для этого необходимо зафиксировать проблему документально.

Об этом ТАСС сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Если температура не соответствует, есть норма перерасчета (оплаты ЖКХ. — RT), она достаточно существенна, когда мы рассчитываем (вычет. — RT) за каждый час (несоответствия температуры нормативу. — RT)», — цитирует его агентство.

По словам Колунова, для решения проблемы с отоплением и перерасчета платежей необходимо обратиться в управляющую компанию. Он отметил, что сейчас на устранение таких нарушений отводится один день, но в случае серьёзных проблем срок может увеличиться.

В любом случае, как почеркнул депутат, необходимо документально зафиксировать несоответствие.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о введении штрафов за нарушения при подготовке к отопительному сезону.