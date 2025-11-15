«Убийство священника идёт в полном соответствии с политикой Зеленского и его клики, с гордостью отчитывающихся, сколько священников они отправили за решётку, скольких лишили гражданства и скольких собираются репрессировать. Атаки на Русскую православную церковь, её священников и мирян — процесс системный и последовательный».

Очень трудно подобрать слова, когда пишешь о вещах, подобных гибели православного священника от рук ВСУ. Казалось бы, такие же люди, многие родились в СССР, почти все говорят по-русски. А ведут себя как дикари, для которых доблестью является убить любого, не принадлежащего к их племени.

Смерть настоятеля храма Царственных Мучеников села Александро-Калиново Константиновского района ДНР протоиерея Владимира Шутова и его супруги Светланы от украинских беспилотников — это настоящий жертвенный подвиг. Вместе с ними были жестоко убиты ещё пять человек, включая восьмилетнего ребёнка.

Операторы дронов прекрасно видят, кого атакуют. Они понимали, что намеренно убивали мирных жителей.

И убийство священника идёт в полном соответствии с политикой Зеленского и его клики, с гордостью отчитывающихся, сколько священников они отправили за решётку, скольких лишили гражданства и скольких собираются репрессировать.

Атаки на Русскую православную церковь, её священников и мирян — процесс системный и последовательный, длящийся не первое десятилетие. Суть в том, что православие — тот столп и фундамент, который прочно скрепляет всё постсоветское пространство, принадлежность к РПЦ так или иначе ориентирует людей на Москву, что, конечно, не в интересах наших западных оппонентов. Разведки недружественных стран неслучайно держат в фокусе внимания вопрос разрыва связей внутри РПЦ, украинский томос — эпизод из ряда тех, который от начала и до конца был реализован под чутким руководством таких структур, как ЦРУ. Зеленский здесь играет роль послушного исполнителя, и можно утверждать, что он во многом превзошёл ожидания своих кураторов по этому кейсу.

Константин Кинчев после теракта в Беслане написал песню «Звери» о террористах, и там есть такие строки: «Зверя лечит только отстрел». С этими зверями, видимо, по-другому тоже разобраться не получится.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.