В российском городе за женскими консультациями закрепили священников

Саратовские священники решили наставлять пациенток женских консультаций. Соответствующий указ размещен на портале Саратовской митрополии.

Опубликованный документ предписывает закрепить священнослужителей за женскими консультациями города. Согласному нему, пациенток и персонал отделения будут «духовно окормлять» восемнадцать иереев и один иеромонах Русской православной церкви. Указ подписан митрополитом Саратовским и Вольским Игнатием, решение было принято в рамках инициативы по духовной поддержке в медучреждениях. Необходимость такого нововведения в епархии объяснили борьбой с практикой искусственного прерывания беременности.

Ранее в РПЦ предложили альтернативу абортам. Священник храма святого Петра Митрополита Московского Николай Савченко заявил, что вместо прерывания беременности женщинам стоит сдавать младенцев в детдома. Демографические потери, которые Савченко связывает с абортами, по его мнению, превышают потери в Великой Отечественной войне.