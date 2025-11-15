Жители российского региона пожаловались на блокировку сим-карт

В Псковской области на фоне введения новых правил об охлаждении участились блокировки сим-карт. Об этом пишет газета «Псковская губерния» (сайт издания заблокирован на территории России).

Как сообщается, на блокировки сим-карт жалуются жители приграничных районов области. Из-за нестабильной связи в регионе и сбоев в работе GPS мобильные операторы неправильно распознают местоположение клиентов, обнаруживая их за границей — в Эстонии или Латвии. Пользователи произвольно попадают в роуминг, из-за чего сим-карты блокируются на сутки в соответствии с новым законом. Жителям области приходится постоянно проходить верификацию для восстановления доступа к интернету и СМС.

Ранее стало известно, что после возвращения из-за границы жители России столкнулись с массовыми ограничениями работы сим-карт. Мера нужна для борьбы со «спящими» сотовыми номерами, которые могут использоваться для атаки БПЛА или незаконной продажи за рубежом.

Нововведение столкнулось с волной критики. В частности, зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов отметил, что такая мера ударит по сфере ЖКХ и приведет к массовым атакам мошенников. Среди других регионов России, потенциально подверженных блокировке сим-карт из-за проблем со связью, он назвал Дальний Восток.