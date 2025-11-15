В Москве у посольства Армении прошла акция протеста, направленная против политики действующего руководства республики. Демонстранты выразили несогласие с действиями премьер-министра Никола Пашиняна, пишет «Московский комсомолец».

По данным газеты, в мероприятии приняли участие около 100 человек, преимущественно представители армянской диаспоры.

Участники акции отметили, что текущая политика официального Еревана сеет хаос в обществе, отравляет общественное сознание и искусственно создает раскол среди армянского народа.

Эксперты предрекли уход Пашиняна в отставку из-за протестов

Митингующие призвали жителей Армении не поддаваться на провокации со стороны властей республики и сохранять единство в сложившихся непростых политических условиях.

Журналисты заметили, что поводом стали недавние судебные решения в Армении — вынесение приговоров главе Ширакской епархии архиепископу Микаелу Аджапахяну и ряду других священнослужителей.