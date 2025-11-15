Армянская диаспора провела митинг против Пашиняна у посольства Армении в Москве
В Москве у посольства Армении прошла акция протеста, направленная против политики действующего руководства республики. Демонстранты выразили несогласие с действиями премьер-министра Никола Пашиняна, пишет «Московский комсомолец».
По данным газеты, в мероприятии приняли участие около 100 человек, преимущественно представители армянской диаспоры.
Участники акции отметили, что текущая политика официального Еревана сеет хаос в обществе, отравляет общественное сознание и искусственно создает раскол среди армянского народа.
Митингующие призвали жителей Армении не поддаваться на провокации со стороны властей республики и сохранять единство в сложившихся непростых политических условиях.
Журналисты заметили, что поводом стали недавние судебные решения в Армении — вынесение приговоров главе Ширакской епархии архиепископу Микаелу Аджапахяну и ряду других священнослужителей.