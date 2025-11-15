МАГАТЭ уведомили об отключении линии, питающей Запорожскую АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомлено об отключении со стороны Украины линии «Днепровская», питающей Запорожскую АЭС. Об этом рассказала РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

«Инспекторы МАГАТЭ уведомлены», — уточнила она.

По ее словам, ситуация на ЗАЭС после отключения основной линии «Днепровская» стабильна, работа продолжается в прежнем режиме.

При это Яшина отметила, что украинская сторона не уведомила станцию о причинах данной ситуации, перспективы ввода неизвестны.

Накануне на Запорожской АЭС произошло отключение одной из двух линий электропередачи, носящей название «Днепровская», в связи со срабатыванием системы автоматической защиты.

Собственные потребности ЗАЭС в электроэнергии в данный момент удовлетворяются за счет линии «Ферросплавная-1». Персонал станции ведет постоянный мониторинг ситуации. Нарушений границ и условий безопасной эксплуатации не выявлено, а радиационный фон остается в пределах нормы.