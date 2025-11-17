Шаманский хоррор: Якутия и США впервые снимут совместный фильм

Якутские и американские кинематографисты впервые в истории объединяются для создания полнометражного игрового фильма. Речь идет о мистическом фолк-хорроре Thaw, сообщил ТАСС режиссер и сценарист проекта Степан Бурнашев.

«Подписали соглашение о копродукции фильма Thaw – мистического фолк-хоррора. Считается, что это соглашение станет первой в истории копродукцией между якутской и американской кинокомпаниями в рамках игрового полного метра», – приводятся слова Бурнашева.

Сюжет Thaw переносит зрителя в глухую якутскую деревню, где переплетаются судьбы американского ученого-эколога и местной девушки Сардааны, вступающей на шаманский путь. Режиссер Степан Бурнашев подчеркивает контраст культур: если на Западе подобные состояния считают одержимостью, то в традиции Саха это – призвание к шаманизму, несущее великую ответственность.