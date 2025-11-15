"Умная" колонка довела любвеобильного москвича до развода

Москвич приехал к своей любовнице в Торжок и попросил голосового помощника включить «музыку для секса» на телефоне. Однако его колонка дома, которая была привязана к смартфону, громко продублировала команду и разбудила жену. О необычной истории пишет Telegram-канал Baza.

© Вечерняя Москва

29-летняя Илина проводила мужа в командировку. Однако ночью у нее внезапно начал играть трек из категории «18+». Девушка догадалась, что произошло и связалась с мужем. Тот признался, что никакой командировки не было, а он на самом деле ездил к другой женщине в Торжок, который находится всего в двух часах езды от Москвы.

Илина сразу же подала на развод. По ее словам, изменщик попытался исправить ситуацию, приехав с извинениями, но вновь просчитался и не заметил следов тонального крема другой женщины на своей футболке, говорится в публикации.

Необычные инциденты, связанные с изменами, происходят часто. Например, в конце апреля в одной из квартир на проспекте Ленинского комсомола города Видное неверный супруг спустил свою любовницу на козырек подъезда, чтобы не быть пойманным. Несколько часов прохожие могли наблюдать, как женщина в пальто прогуливается по крыше банка, являющейся козырьком дома, осторожно заглядывает в светящееся окно и что-то пишет в телефоне.