Роспотребнадзор оценил риски появления лихорадки в России

В Федеративной Демократической Республике Эфиопия зафиксирована вспышка лихорадки Марбург. Некоторые СМИ сообщают о шести смертельных исходах, включая гибель двух медицинских работников — врача и медсестры, которые оказывали помощь заболевшим.

Ситуация в России держится на контроле, сообщил Роспотребнадзор.

«Информация о вспышке лихорадки Марбург в Эфиопии находится на контроле Роспотребнадзора. Специалисты ведомства проводят постоянный мониторинг ситуации и оценивают возможные эпидемиологические риски для Российской Федерации», — говорится на сайте ведомства.

На пограничных пунктах пропуска сотрудники Роспотребнадзора проводят усиленный санитарно-карантинный контроль с применением автоматизированной информационной системы «Периметр». Цель мероприятий — своевременное выявление лиц с симптомами инфекционных заболеваний, в том числе прибывающих из регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Ученые из Роспотребнадзора создали высокочувствительную тест-систему для диагностики вируса Марбург. Кроме того, сотрудники Научного центра «Вектор» разработали вакцину против лихорадки. После успешного завершения доклинических испытаний, которые подтвердили безопасность и эффективность препарата, вакцина готова к проведению клинических исследований.

На 14 ноября 2025 года в городе Джинка (регион Южный Омо), который находится вблизи границ с Южным Суданом и Кенией, выявлено девять случаев заболевания. Это первый официально подтвержденный случай распространения лихорадки Марбург на территории страны. Некоторые СМИ сообщают о шести смертельных исходах. Однако официальные эфиопские источники не подтверждают данные о количестве летальных исходов. По информации Министерства здравоохранения Эфиопии, выявленный в стране штамм вируса Марбург идентичен тому, который ранее обнаруживался в других государствах Восточной Африки.

Лихорадка Марбург представляет собой острое вирусное заболевание зоонозного происхождения, которое отличается тяжелым течением и высоким уровнем летальности. Болезнь сопровождается геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. Считается, что естественный резервуар вируса — плодоядные летучие мыши. Инфицирование человека может произойти при контакте с зараженными животными, а также при близком общении с больными людьми или при соприкосновении с их биологическими жидкостями.

Роспотребнадзор призывает граждан принимать во внимание эпидемиологическую ситуацию в стране назначения при организации зарубежных поездок. После возвращения из-за границы рекомендуется в течение 14 дней внимательно следить за состоянием здоровья. При обнаружении симптомов инфекционного заболевания необходимо сразу обратиться к врачам и информировать их о недавней поездке.