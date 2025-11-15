В МТС раскрыли ключевой тренд мошенников в 2025 году

Мошенники все чаще звонят одному и тому же абоненту несколько раз. Они представляются сотрудниками разных структур и стремятся запутать жертву с помощью многоступенчатой схемы. К такому выводу пришли аналитики МТС, сообщает РИА Новости.

МТС выявила ключевой тренд мошенников в 2025 году. Они стали использовать сложные схемы с многократными звонками одному абоненту.

«По данным сервиса "Защитник", если в начале года на такие звонки приходилось 10% от всех мошеннических звонков, то к октябрю их доля удвоилась и достигла 20%», — сообщили в компании.

Аферисты прибегают к сложным многоступенчатым схемам, используя разные телефонные номера. Чаще всего они маскируются под представителей госорганов, коммунальных служб, банков, силовых структур.

Пиковая активность телефонных атак приходится на вторую половину дня: с 16.00 до 18.00. В этот период звонков вдвое больше, чем в остальное время.

Директор продукта «Защитник» Андрей Бийчук отметил, что мошенники играют на доверии и эмоциях, последовательно подводя человека к совершению финансовой операции. Чаще всего изощренные атаки нацелены на пенсионеров.

«Наиболее уязвимой группой оказались мужчины старше 65 лет из Москвы с доходом 30-50 тысяч рублей в месяц», — сказал Бийчук

Накануне в ЦБ рассказали, что мошенники украли у физлиц и компаний 8,2 млрд рублей в третьем квартале 2025 года.