Среди россиян существует общее стремление к скорейшей победе в специальной военной операции.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Парни сегодня на передовой защищают тот самый наш суверенитет и право выбора, с оружием в руках рискуют жизнь. Мечта у нас всех сейчас одна — это победа. Скорейшая победа, одна большая на всех», — заявил Кириенко в интервью проекту «НЬЮМ ТАСС».

По мнению российского математика и исследователя исторических циклов Григория Кваши, СВО может завершиться в 2025 году. Свое предположение он обосновывал анализом исторических циклов, которые повторяются с определенной регулярностью. Кваша отметил, что в современной истории России периоды мира наступают с интервалом в 24 года, и нынешний год, согласно его расчетам, станет концом такого периода.