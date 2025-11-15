Стало известно, сколько можно хранить икру в холодильнике

Красную икру в закрытой банке можно хранить в холодильнике в течение года. Об этом рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков, передает РИА Новости.

Эксперт отметил, что срок может незначительно варьироваться и зависит от способа консервации. Однако ГОСТ четко говорит о правилах хранения деликатеса.

«Соответственно ГОСТу красную икру можно хранить год», — сказал Шестаков.

По его словам, долго хранившаяся икра, может быть «не такая вкусная, как только что выловленная и засоленная», но на качество это не влияет.

Ранее в Росрыболовстве заявили, что объемов красной икры, добытой в России, достаточно для удовлетворения внутреннего спроса и экспорта.