Казань начала XXI века: трамваи на Насыри и кино в Старо-Татарской слободе

Гуляем по городу, в котором еще много трамваев и деревянной архитектуры

Популяризатор краеведения и большой фанат трамваев Илья Евлампиев поделился с "Реальным временем" фотографиями Казани начала 2000-х. Исследователь сделал их, изучая историю трамвайного движения, поэтому на снимках рельсы, шпалы и сам транспорт. Но в объектив автора также попало множество зданий, чей вид за последние 20 с лишним лет сильно изменился. Поэтому предлагаем прогуляться по другой Казани и начать со знакомой Старо-Татарской слободы.

Въезжаем в слободу

На постере к статье начало улицы Пушкина, по которой ранее ходили трамваи, далее сворачивая на Бутлерова (знаменитый второй маршрут) или поднимаясь до площади Свободы. Обратите внимание на билборд, рекламирующий фотоаппараты, — в одном из таких салонов и отпечатаны эти фотографии.

Улица Марселя Салимжанова перегорожена. Кстати, имя великого татарского режиссера она получит только в 2004-м, а до этого здесь было продолжение улицы Павлюхина.

Вне кадра осталась стройка парка Тысячелетия. Виднеется и новое здание "Татэнерго", которое откроют в 2004-м. До этого здесь с конца 1960-х стоял железобетонный остов для института "Татгражданпроект". Позже там хотели построить жилой дом или вычислительный центр автоматизированной системы учета.

Каюма Насыри — Зайни Султана

До 1998 года на улице Каюма Насыри разворачивался третий трамвай, соединявший улицу Татарстан и Борисково. Соседство грохочущего транспорта сильно беспокоило местных жителей, когда трамвай шел мимо, в доме все ходило ходуном. А в стенах мечети Марджани даже появилась большая трещина.

Позднее "тройка" стала ходить до Ново-Татарской слободы, а эта петля не использовалась, пока в 2002 году движение не возобновили. В результате Каюма Насыри стала пешеходной, а жители, возмущавшиеся трамваями, теперь здесь не живут — только туристы гуляют.

Обратите внимание на каменный забор, огораживающий мечеть. Долгое время часть него на ул. Зайни Султана отсутствовала, но в прошлом году ее вновь восстановили. А на углу на этом заборе укреплен фонарь.

Каюма Насыри — Фатыха Карима

Пройдем до следующего перекрестка и обернемся назад. Как известно, историческая часть мечети Марджани, обозначенная в реестрах, — это корпус слева. В 1980-е годы появилась средняя часть. На фото же мы видим в ограде два дома. Первый был возведен в середине XIX века Мифтахутдином Валишиным из деревни Кушлауч Арского района, где родился Тукай. Он торговал бакалеей, хлебом, кожей, помогал строить мечети и медресе, помогал и обитателям соседнего здания. У дома еще был кирпичный флигель с торговой лавкой.

Его сын Мухамет Валишин — актер труппы "Сайяр", он также жил в этом доме, но из-за любви к искусству забросил торговое дело. Играл в будущем Камаловском театре в 1920-е годы, затем уехал в Астрахань.

Рядом стоит двухэтажный деревянный "особняк" мещанина Хусаина Мустафича Хальфина в три окна с пристроями. Вскоре здесь появится правое крыло мечети.

Юнусовская площадь

Мы стоим в начале Юнусовской площади и видим уличный телефонный автомат под эркером дома Мухаммадбадретдина Апанаева. Обратите внимание, насколько узок здесь тротуар, как близко проходят трамвайные пути рядом с домом.

Слева виднеется кинотеатр имени Тукая. В 1925 году на этом месте открылся кинотеатр "Чаткы"/"Искра", в репертуаре ориентировавшийся на местных татар с соответствующей тематикой, татарскими субтитрами, а если нужно — устным переводом. Имя Тукая он получил в 1951-м, в 1968-м построили здание в стиле советского модернизма, которое к началу нулевых сильно обветшало. Но помнится, здесь показывали некоторые фильмы первого фестиваля "Алтын минбар" в 2005-м. Зато здесь были более дешевые билеты, к примеру, по сравнению с "Татарстаном" на Баумана.

В результате на месте здания появился современный офисный центр с магазином "Бахетле", который также не дожил до наших дней.

Улица Габдуллы Тукая

Перенесемся из лета в теплую зиму. Повернем направо и встанем спиной к кинотеатру Тукая. Здесь у современника могут возникнуть проблемы с узнаванием места. Кирпичное здание позади — это часть кондитерской фабрики. Здесь до сих пор можно найти соответствующие указания на табличках внутри, хотя теперь это и автомастерские, и танцевальные кружки, и кафе с баром. А ранее располагался мыловаренный завод Утягановых.

Здание слева — еще одно владение имама Шигабутдина Марджани, сейчас на этом месте часть 57-го дома. В городе больше известна его усадьба на Каюма Насыри, 10. Дом на Тукая позднее принадлежал его старшей дочери Бибигалие Абдуллиной. Ее муж также — мулла Первой соборной мечети Сафиулла Абдуллин.

У старшей дочери богослова это был третий брак. Первый, с купцом Уразовым, распался по инициативе женщины, второй также закончился разводом. Абдуллин работал вместе со старшим сыном Марджани Бурханутдином. Из-за некоторых разногласий Абдуллины уезжали на 9 лет в Астрахань, но потом вернулись в Казань.